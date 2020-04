Fest im engen Kreis

„Die gesamte muslimische Gesellschaft muss in diesen schweren Zeiten Abstriche machen“, sagt Mikail Kibar, stellvertretender Vorsitzender der Yavuz-Sultan-Selim-Moschee in Mannheim. Das betrifft nicht nur Gebetszeiten in der Moschee. Die Waschung, die für Körper, Geist und Seele des Verstorbenen vollzogen wird, wird unter strengen Schutzmaßnahmen von einer dafür ausgebildeten Person in der Moschee durchgeführt. „Bei Personen, die an Corona verstorben sind, ändern sich die Prozesse selbstverständlich.“ Die seien jedoch dann zu klären. Für einen Verstorbenen beten Muslime sieben Tage lang und laden am letzten Tag den Bekanntenkreis zum gemeinsamen Trauern ein. „Das gibt es jetzt nicht mehr“, sagt Talat Kamran, Leiter des Mannheimer Instituts für Integration und interreligiöse Arbeit. „Jede Familie muss das jetzt alleine durchstehen.“ Für Familien, deren verstorbener Angehöriger in seiner ersten Heimat, der Türkei, begraben werden möchte, wird es noch schwieriger. Denn die Familie darf nicht mitreisen. Deshalb bevorzugen einige derzeit eine Bestattung hier, sagt Kamran. „Das ist familienabhängig.“ jeb

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.04.2020