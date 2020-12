Feste Gruppen ersetzen offenes Konzept

Kinder unter sechs Jahren sind kein Infektionstreiber der Corona-Pandemie. Auch in Mannheim nicht. Es gibt Fälle, aber das sind wenige, wie der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamtes, Peter Schäfer, in einem Austausch per Online-Livestream mit Eltern und Elternvertretungen von städtischen Kindertagesstätten betonte. Zu dem Gespräch hatte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne) eingeladen.

„Kitas sind kein Hotspot“: Dies sei bundesweit und auch in anderen Ländern zu beobachten – je jünger Kinder seien, desto weniger trügen sie zum Infektionsgeschehen bei. Als Beispiel führt Schäfer eine Woche im November an, in der es knapp 700 Corona-Fälle in Mannheim gegeben habe – zwei Prozent davon hätten Kinder zwischen null und sechs Jahren betroffen.

Quarantäne kürzer

Wie für Schulen gilt deshalb auch für Kindertagesstätten: Sie sollen möglichst offen gehalten werden. Was bislang gelingt, wie Schäfer betont. Aktuell seien nur neun Gruppen in Quarantäne, weil eine Erzieherin oder ein Kind positiv getestet wurde. „Die Aufrechterhaltung der Kitas ist ein wichtiges Ziel von Politik und Verwaltung, um die frühkindliche Bildung sicherzustellen und Familien in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Denn Kinder benötigen andere Kinder zum Spielen, zum Lernen und um sich entwickeln zu können“, hob Grunert in dem Online-Dialog mit den Eltern hervor.

Damit nicht ganze Kindergärten schließen müssen, weil etwa eine Erzieherin an Covid-19 erkrankt ist, werden die Kinder aktuell in festen Gruppen betreut. Das offene Konzept, bei dem sich die Kinder relativ frei in der Einrichtung bewegen können, ist derzeit nicht möglich. So aber muss bei einem Corona-Fall nur die Gruppe, in der sich die betroffene Erzieherin oder das positiv getestete Kind befindet, in Quarantäne – seit 1. Dezember dauert die im Übrigen nur noch zehn statt 14 Tage.

Erzieherinnen haben zudem die Möglichkeit, zwei Mal verdachtsunabhängig einen PCR-Test durchführen zu lassen. Derzeit werden Antigen-Schnelltests für Beschäftigte an Schulen und Kitas diskutiert.

Die personellen Engpässe – ein Teil der Erzieherinnen kann aktuell nicht eingesetzt werden, weil sie schwanger sind oder zu einer Risikogruppe gehören – konnten überbrückt werden, indem 89 Fachkräfte, darunter auch Quereinsteiger aus anderen Berufen, eingestellt wurden. „Das war eine große Kraftanstrengung“, betont die Leiterin des Fachbereichs Tageseinrichtungen für Kinder, Sabine Gaidetzka. Das Ergebnis: Seit Anfang November laufen die Kindertagesstätten weitgehend im Normalbetrieb.

Laut Gaidetzka bietet mehr als die Hälfte der städtischen Einrichtungen wieder volle Betreuungszeiten an. Eine Notfallbetreuung in den Ferien könne allerdings nicht gewährleistet werden – im Normalfall konnten Kinder auch andere Einrichtungen besuchen, wenn die eigene Kita ferienbedingt geschlossen hatte. Weil Gruppen derzeit nicht durchmischt werden dürfen, sind solche Wechsel nicht möglich.

Erzieherinnen können für den Notfall in anderen Gruppen eingesetzt werden, müssen dann aber eine Maske tragen, erklärt Gaidetzka. Dass die Gruppengrößen wie im Frühsommer reduziert werden müssen und dann nicht mehr alle Kinder kommen dürfen, davon geht Grunert nicht aus: „Der Kitabereich kann regulär unter Pandemiebedingungen fortgeführt werden.“

Gebührenfrage noch zu klären

Das Thema Rückvergütung von Kita-Gebühren für den Fall, dass Gruppen coronabedingt geschlossen werden müssen, ist noch nicht abschließend geklärt. Arbeitnehmer, die wegen einer Schließung nicht arbeiten gehen können, können sich ihren Gehaltsausfall erstatten lassen, entsprechende Bescheinigungen stellen die Kitas aus. „Die Erstattung der Gebühren muss noch geklärt werden“, so Grunert.

Ein Problem aber bleibt bestehen, und das hat ausnahmsweise nichts mit Corona zu tun: Der Bedarf der Eltern nach Kinderbetreuung wächst schneller, als die Stadt Plätze schaffen kann. Das räumte Grunert ein, betonte aber: „Der Ausbau hat höchste Priorität.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020