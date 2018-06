Festgenommene trug Brandbeschleuniger bei sich

150 000 Euro Schaden entstand am 17. Mai, als diese beiden Autos in einem Hinterhof in Alt-Neckarau ausbrannten. © Proetel

Steht eine beispiellose Brandserie in der Stadt unmittelbar vor der Aufklärung? Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen eine 38-jährige Mannheimerin festgenommen, die in dringendem Tatverdacht steht, zumindest für zwei Brandstiftungen in Alt-Neckarau verantwortlich zu sein. Der Amtsrichter hat inzwischen Haftbefehl gegen die Frau erlassen, sie sitzt in U-Haft.

Rückblende: Seit

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3346 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.06.2018