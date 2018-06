Festgenommene trug Feuerzeug und Brandbeschleuniger bei sich

Anzeige

Erst vor wenigen Tagen mussten die Retter von der Feuerwehr wieder einmal ausrücken in Alt-Neckarau: Zuerst irgendwann zwischen Freitag, 1. Juni, gegen 18 Uhr, und Samstag, 2. Juni, um 17 Uhr, als jemand versucht hatte, einen in der Waldhornstraße parkenden Toyota mit einem Tuch, das in Brandbeschleuniger getränkt war, anzuzünden. Allerdings gingen die Flammen von selbst wieder aus, bevor sie sich an dem Wagen festbeißen konnten. Wenige Tage später, am Mittwoch, 6. Juni, brannte ein Ford – ebenfalls in der Waldhornstraße. Bevor das Feuer das Auto völlig umhüllte, bemerkte ein Zeuge den Brand, er rief die Polizei, und den Beamten gelang es, den beginnenden Brand zu ersticken.

Zumindest in diesen beiden letzten Fällen ist die 38-Jährige nach Ansicht der Ermittler dringend tatverdächtig. Sie hatten die Frau am frühen Donnerstagmorgen vor 6 Uhr nahe dem Brandort in der Waldhornstraße kontrolliert – dabei hatte sie Brandbeschleuniger und ein Feuerzeug in der Kleidung versteckt. Daraufhin nahmen sie die Beamten vorläufig fest, am Freitagvormittag wurde die 38-Jährige dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts vorgeführt, der schließlich Haftbefehl erließ. Seither sitzt die Frau in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kripo laufen unterdessen weiter, sie konzentrieren sich nun nicht nur auf die beiden Fälle in dieser Woche, für die Experten geht es insbesondere auch um die Frage, inwieweit die beschuldigte Mannheimerin für weitere, ähnlich gelagerte Brandstiftungen in Alt-Neckarau verantwortlich ist, die die Menschen im Stadtteil nun schon seit Sommer des vergangenen Jahres aufwühlen und immer wieder in Atem halten.

Eine Gruppe der zuständigen Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hatte seit September 2017 intensiv ermittelt. Die Menschen in Alt-Neckarau waren in großer Sorge: „Hier geht die Angst um“, sagte ein Anwohner noch im Mai.

