Festgenommener mutmaßlicher Mafioso lebte in Mannheimer Innenstadt

Rom/Mannheim/Köln.Ein Spezialeinsatzkommando der baden-württembergischen Polizei hat am Donnerstag in Mannheim ein mutmaßliches Mitglied der sizilianischen Mafia festgenommen. Dem 42-Jährigen, der mit einem Wohnsitz in der Stadt gemeldet war, wird nach Angaben der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe „Drogenhandel im Rahmen einer kriminellen Vereinigung“ vorgeworfen.

Gegen den Mann lag demnach ein europäischer Haftbefehl aus Italien vor. Bei dem Einsatz wurden auch seine Wohnräume durchsucht. Nach Informationen dieser Zeitung lebte er in der Innenstadt, der Einsatz lief nach Angaben der Mannheimer Polizei „in den Morgenstunden“. Er war Teil einer groß angelegten Razzia gegen die sizilianische Mafia in Italien und Deutschland, bei der es italienischen Behörden zufolge um insgesamt elf Haftbefehle geht.

Der Verdächtige muss einem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe zufolge spätestens bis Freitag einem Haftrichter des Mannheimer Amtsgerichts vorgeführt werden. Dieser könne dann eine sogenannte Festhalteanordnung treffen. Das Oberlandesgericht prüfe anschließend, ob der Mann ausgeliefert werde. Dabei gehe es unter anderem darum, ob die ihm von den italienischen Behörden vorgeworfenen Delikte auch in Deutschland strafbar seien – was ja bei Drogenhandel zutrifft. Die Ermittlungen in dem Fall führten nach Angaben des Sprechers die italienischen Behörden – die wussten offenbar, wo sich der 42-Jährige aufhält.

Außer in Mannheim wurden auch in Köln drei Verdächtige gefasst. Den in Deutschland und Italien festgenommenen Personen wird unter anderem Drogenhandel zwischen den beiden Ländern vorgeworfen.

Insgesamt 100 Polizisten waren an der Aktion beteiligt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Rom. Insgesamt sprach die Polizei von elf Haftbefehlen, die erlassen wurden. Die Aktion richtete sich gegen die Cosa Nostra. Den Verdächtigen wird unter anderem Drogenhandel zwischen Deutschland, Rom und Sizilien vorgeworfen. Die in Deutschland Gefassten sollen Mitglieder der "deutschen Zelle" des "Clans Rinzivillo" sein, die in Nordrhein-Westfalen aktiv sei.

Die Verdächtigen hatten laut Polizei auch Kontakte zu türkischen Mafiosi und zu Mitgliedern der kalabrischen 'Ndrangheta, darunter auch zu Antonio Strangio, der nach den Duisburger Mafiamorden festgenommen wurde.

Ein weiterer Verdächtiger wurde in Italien festgenommen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Fünf andere, die bereits in U-Haft saßen oder im Hausarrest waren, bekamen einen neuen Haftbefehl. Ein elfter Verdächtiger wurde noch in Deutschland und Italien gesucht, sagte Polizeisprecher Giuseppe Florestano Di Noi.

Seit langem warnen Ermittler in Italien und Deutschland davor, dass Clans der 'Ndrangheta und auch der Cosa Nostra tatkräftig von Deutschland aus ihre Geschäfte betreiben. Erst Anfang Dezember gab es in Deutschland eine großangelegte Razzia, damals gegen die 'Ndrangheta. Vor einigen Tagen ging die Polizei im Ruhrgebiet zudem mit einer großangelegten Razzia gegen Clankriminalität vor.