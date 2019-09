Festival der Chöre

Die komplette Bandbreite des Chorgesangs demonstrieren – das will der Kurpfälzer Chorverband, der Dachverband aller Laienchöre in Mannheim, bei einem Chorfestival unter dem Titel „Vielfalt, Freude und Begeisterung“ am Sonntag, 22. September, 15 Uhr, in der Kulturhalle Feudenheim.

Dabei wirken neben traditionellen Chören auch junge Chöre und Ensembles mit. Präsentieren werden sich die „Teutonia“ Feudenheim mit dem Männerchor, dem Jugendchor „TeuTones“ sowie dem Ensemble Ding, der Chor der Fleischerinnung, die Chorgemeinschaft Volker Schneider mit dem Siedlergesangverein „Freundschaft“ Käfertal, der Sängerhalle „Germania“ Neckarau, dem RNV-Werkschor und der Sängervereinigung Heddesheim, der MGV „Concordia“, der Kurpfälzer Männerchor Mannheim mit Frauenchor, Männerchor und gemischtem Chor, „Spirit of Music“, der Chor des „Liederkranz“ Friedrichsfeld sowie der gemischte Chor des MGV „Aurelia“ Sandhofen.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, die Organisatoren bitten die Gäste aber um Spenden. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019