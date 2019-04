„Festival Latino“ – starke Allianz für Lateinamerika

Ob Jair Bolsonaro oder Nicolás Maduro: Die Regierungschefs lateinamerikanischer Staaten sorgen seit Monaten für Schlagzeilen zwischen Gewalt und Repression. „Sie bringen ganze Nationen damit in Verruf“, wie eine Union aus der Quadratestadt befindet, und dem Hass progressiv etwas entgegensetzen will.

Denn obwohl die Mannheimer Gruppierung unter dem Dach des Eine-Welt-Forums mit ihrer Mission vielleicht keine Millionen erreicht; mit dem „Festival Latino“ formiert sich aus Vereinen, Künstlern und Aktivisten seit einem Jahrzehnt eine starke Allianz für Lateinamerika, die zeigt, dass hinter der Kultur dieser Nationen verborgene Schätze liegen, die es sich zu erkunden lohnt.

Die „tiefe Verbundenheit zu diesem Kontinent“, von der Geschäftsführerin des Mannheimer Eine-Welt-Forums, Susanne Kammer, im Pressegespräch redet, soll dabei keine bloße Parole bleiben.

Bereits am 25. April startet das Festival in ökumenischen Bildungszentrum Sanctclara mit dem Journalisten Gert Eisenbürger und der bewussten Auseinandersetzung mit der Gefahr eines Rückfalls in autoritäre Verhältnisse. Auch der Nicaraguaverein Mannheim-El Viejo setzt sich am 3. Mai in der Universität in einem Expertengespräch mit Übersetzer Lutz Kliche mit dem Leid der Flucht und einem „Positiven Weg aus der Krise“ auseinander. In Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Kino Cinema Quadrat nutzen zahlreiche Organisationen zudem die Möglichkeit, gesellschaftliche Herausforderungen mit untertitelten Filmen im Originalton zu problematisieren – und so zu nachhaltigen Diskussionen anzuregen.

Kritik am westlichen Lebensstil

Während die deutsch-kubanische Freundschaftsgesellschaft am 14. Mai mit dem Film „Yuli“ die Rolle junger Künstler in einem Staat zwischen Armut und Kapitalismus diskutiert, geht Clarisa Bravo vom Jugendhaus Waldpforte noch deutlichere Wege. Mit dem peruanischen Film „Hija de la laguna“ („Tochter der Lagune“), zu dem Bravo am 12. Mai auch eigens kreierte Speisen servieren wird, will die Köchin zeigen, wie teuer Lateinamerika dafür bezahlt, um Europa mit Superfood aller Arten zu versorgen. „Jeder will heute Chia und Quinoa essen – doch, dass dafür tausende Hektar Land zerstört werden, wissen die Wenigsten“, so die Sozialarbeiterin.

Doch bei all der Kritik wollen die Organisatoren ihr Festival nicht allein als Forum der Klage verstanden wissen. Wenn der Arbeitskreis „Solidarität mit brasilianischen Gewerkschaften“ am 28. Mai im Gewerkschaftshaus die Zukunft der südamerikanischen Wirtschaft diskutiert, soll es auch um „Beistand für demokratische Rechte“ gehen. Bei der „Fiesta Latina“ am 25. Mai im Studio Luna Mora können Tanzwütige zudem die Hüften rotieren lassen. „Wir wollen Lateinamerika von seiner besten Seite zeigen“, sagte Organisatorin Susanne Kammer.

