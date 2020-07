Festival soll Clubs der Stadt retten

Derzeit dient das Gelände der Musikinsel eher als Beispiel für den Verfall von einstigen Kult-Immobilien. Doch in wenigen Wochen könnte die Fläche am Luzenberg eine überraschende Wiederbelebung erfahren.

Am 28. Juli will die CDU im Gemeinderat einen Antrag auf ein Open-Air-Festival zugunsten der Mannheimer Club-Szene einbringen – und das könnte auf der Musikinsel ausgerichtet werden. Das geht aus einer Beschlussvorlage vor, die dem „MM“ vorliegt.

Mannheims CDU-Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel war einer der ersten Politiker – auch auf Bundesebene –, die einen deutschlandweiten Rettungsschirm forderten, um ein massives Clubsterben zu verhindern (wir berichteten). Und auch, wenn Löbel die Milliarde, die Staatsministerin Monika Grütters zur Linderung wirtschaftlicher Leiden in der Kultur bereitstellt, als „wichtigen Beitrag“ bezeichnet, will er in Mannheim weitergehen. „Einige Betriebe mussten schon ihr Ende bekanntgeben – und es werden nicht die letzten sein, wenn wir nicht umgehend handeln. Jetzt ist die Zeit, die einzigartigen Subkulturen dieser Stadt zu retten“, sagt er.

Löbel formuliert zwei Forderungen. Einerseits gehe es ihm und der CDU darum, notleidende Club-Betreiber bei den Mietkosten zu unterstützen. Laut Antrag soll die Verwaltung Geschäftsführern, die ihre Clubs in städtischen Liegenschaften betreiben, die Miete reduzieren oder komplett erlassen. Außerdem solle die Stadt auch die Kosten bei Mietverhältnissen mit Dritten in Teilen oder ganz übernehmen. Prüfungsmechanismen für diese Hilfe müssten „so schnell wie möglich“ ausgearbeitet werden. Die Mittel für die Miethilfe sollen nach CDU-Plänen aus dem beschlossenen Mannheimer Unterstützungsfonds stammen. Löbel: „Die Stadt darf sich trotz der fehlenden Einnahmen wie etwa bei der Gewerbesteuer auf Millionen-Hilfen durch die Konjunktur-Pakete von Land und Bund verlassen. Diese finanzielle Sicherheit muss zu einer Entlastung der Szene führen. Sonst richten wir Schäden an, die wir anschließend nicht wieder beheben können. Das wäre fatal.“

„Haben erfahrene Akteure“

Mit ihrem Vorstoß will die CDU nicht nur Schulden und Verbindlichkeiten für Betreiber schmälern, sondern Organisatoren auch wieder mögliche Einnahmen in Aussicht stellen. Gemeinsam mit Nachtbürgermeister Hendrik Meier wurde die aktuelle Notlage des Nachtlebens diskutiert – und man stieß dabei auf die lang geführte Debatte um Freiflächen für die Kultur. Die Union sieht „unverzüglich“ Bedarf, Konzepte auszuarbeiten, um eine Freiluftsaison ab August bis in den Oktober hinein zu realisieren. Kai Kemper, der als Chef der Agentur Go7 das Mannheimer Carstival auf dem Maimarktgelände verantwortet, sagt dem „MM“ auf Anfrage: „Auch bei uns lagen zwischen dem Tag der Ankündigung und der ersten Veranstaltung fünf Wochen – und wir begrüßen jeden Vorstoß, etwas für die Kultur in Mannheim zu tun. Wir haben nur die Erfahrung gemacht, dass bei uns am Anfang ganz viele mit dabei sein wollten, die dann nach und nach fast komplett wieder abgesprungen sind.“ Kemper schiebt nach: „Die Rahmenbedingungen müssen einfach stimmen.“ Für eine zwei- bis dreimonatige Spielzeit mit Geländearbeiten samt technischer Ausrüstung und Personalkosten sei mit Investitionen von bis zu 250 000 Euro zu rechnen. „Wir haben so viele erfahrene Akteure in der Region, mit denen man da etwas richtig Großes aufziehen kann. Diese Chancen sollte man zumindest eruieren“, sagt er.

Wer trägt die Kosten?

Nach Plänen der CDU, soll zunächst vor allem die Stadt die Kosten „in signifikanter Höhe“ tragen und zudem das Marketing für das geplante Festival koordinieren. Dass es gelingen kann, die anderen Fraktionen von ihren Plänen zu überzeugen, ist sich die CDU sicher. „Jedes Mitglied im Gemeinderat sollte ein Interesse daran haben, die besonderen Werte, die in Mannheims Nachtleben stecken, zu erhalten. Und daher hoffe ich, dass wir bei diesem Vorhaben über Parteigrenzen hinweg zusammenstehen werden“, so Löbel.

Carolin Ott, Geschäftsführerin der Disco Zwei, sagt: „Uns ist klar, dass Geld und Hilfe im Moment an vielen Stellen gebraucht werden. Wir sind daher nicht vermessen und sagen, wir wollen den ganzen Kuchen. Wenn wir ein Stück abbekommen und damit weitermachen können, ist das definitiv ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt sie.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.07.2020