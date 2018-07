Festlich speisen ganz in Weiß

Anzeige

Der Schillerplatz in B 3 strahlte in festlichem Glanz. Immer mehr Menschen strömten auf den idyllischen Platz mitten in der Stadt. Alle waren in Weiß gekleidet, zum Teil sehr vornehm. Manche trugen sogar elegante Hüte, aber jeder hatte etwas in der Hand. Denn die Tafel musste erst hergerichtet und dekoriert werden. Da wurden schicke Tischdeckenausgebreitet, Kronleuchter darauf gestellt und mit weißen Kerzen dekoriert. „Die Tischdecke haben wir vor Jahren bei einem Urlaub auf Korsika erstanden. Jetzt kann man sie ja wieder gebrauchen“, freute sich Familie Ludwig aus Brühl.

Ort als Geheimnis gehütet

„Dîner en blanc“ Das „Dîner en blanc“ ist eine Form des sozialen Treffens und bezeichnet ein auf Privatinitiative beruhendes, über Netzwerke von Freunden und Bekannten organisiertes Massenpicknick weiß gekleideter Menschen an prominenten öffentlichen Orten. Ausgangspunkt des Phänomens war Paris. Dort hatte 1988 Francois Pasquier seine überfüllte private Gartenparty einfach in den nahegelegenen Bois de Boulogne verlegt. Mittlerweile gibt es Veranstaltungen weltweit. In Deutschland fand das erste „Dîner en blanc“ 2008 in Hannover statt. In Mannheim trafen sich die Picknickfreunde 2011 zum ersten Mal im Jungbusch. has

Die Gäste hatten erst zwei Stunden vorher über Facebook erfahren, wo das „Dîner en blanc“ in diesem Jahr stattfinden sollte. Zuvor wurde dieses kleine Geheimnis wie ein Schatz gehütet. Selbst der Sekt, den die Familie von zu Hause mitgebracht hatten, wurde aus weißen Fläschchen serviert. „Das macht einfach viel Spaß, sich hier ganz unverbindlich mit Freunden zu treffen“, stellten auch Gabi und Helmut Baur fest. Sogar Zitronen und Lavendel wurden auf den Tischen drapiert. Als kleinen Genuss vorneweg gab es Raffaello – natürlich in Weiß. Gemeinsam hatten sie ein Menü vorbereitet.

Als Vorspeise servierten die Freunde an diesem Tisch Gurkenschiffchen mit Fetacreme. Zum Hauptgericht wurde Zitronenhühnchen mit Reis aufgetisch, t und als Nachtisch gab es einen französischen Klassiker: „Tarte aux pommes“ (Französische Apfeltarte).