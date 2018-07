Festliches Dinner ganz in Weiß

Anzeige

Mannheim.Das Geheimnis wurde bis zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn streng gehütet. Aber als sicher war, dass sich die Freunde des „Diner en blanc“ auf dem Schillerplatz in B 3 treffen , füllte sich der Rasen auch schon nach und nach. Da wurden Camping- Tapezier und Biertische angeschleppt. Weiße Tischdecken verwandelten die Gebrauchsgegenstände in festliche Tafeln.

Künstlerische Dekorationen einschließlich des dazugehörigen Wandleuchters taten ein Übriges, um ein stilvolles Ambiente zu schaffen. Musik der Band „San Remo“ ließ die 1930er Jahre wieder aufleben. Einige hatten lauschige Plätzchen unter schattigen Bäumen gefunden. An den Tafeln wurden die köstlichsten Speisen aufgetischt. Ein Dreigangmenü aus Vor- , Haupt- und Nachspeise war schließlich Pflicht. Es sah nach und nach einfach nur schön aus. Und alle Menschen, die an dem zwanglosen Beisammensein teilnahmen, hatten sich Weiß gekleidet. Manche trugen sogar kunstvolle weiße Hüte. Allen war gemein, dass sie völlig entspannt wirkten, als sie sich pünktlich um 19 Uhr mit weißen Servietten zuwinkten und so das Miteinander feierlich eröffneten.