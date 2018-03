Festnahme im Jungbusch

Anzeige

Mannheim.Weil er dabei beobachtet wurde, wie er sich mit einem Fahrradschloss beschäftigte, ist ein 18-Jähriger im Jungbusch festgenommen worden. Laut Polizei konnte der junge Mann am Dienstag am Luisenring in Höhe Seilerstraße ausgemacht werden. Ein Zeuge habe den Beamten gegen 10 Uhr mitgeteilt, dass auf einem Spielplatz in der Neckarvorlandstraße ein junger Mann am Schloss einer Rads herumhantiere.

Das Fahrrad soll der Mann kurz vor der Festnahme am MVV-Parkdeck am Neckarufer zurückgelassen haben. Laut Polizei wurde bei einer Überprüfung des Mannes ein weiteres Rad gefunden, das ebenfalls als gestohlen gemeldet war. Später stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl bestand. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.