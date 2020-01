Festnahme in der Dammstraße

Mehrere Einbrüche legt die Polizei einer 39-Jährigen zur Last, deren Staatsangehörigkeit noch nicht abschließend geklärt ist. Die Beamten nahmen die Frau am Mittwoch in der Dammstraße in der Neckarstadt fest – gemeinsam mit einem 19-Jährigen, der als Mittäter gilt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter am Donnerstag für die Frau wegen Fluchtgefahr Untersuchungshaft an. Der junge Mann dagegen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die dringend Tatverdächtige soll bereits am 23. Dezember 2019 versucht haben, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Quadrat C 4 einzubrechen. In der Annahme, die Nutzer der Wohnung wären nicht zu Hause, versuchte sie, die Tür aufzuhebeln. Die Wohnungsnutzerin war jedoch zu Hause, die Täterin ergriff ohne Beute die Flucht.

Noch am gleichen Tag sollen sie und der 19-jährige Mittäter in ein Mehrfamilienhaus im Parkring gelangt und dort in eine Wohnung gewaltsam eingedrungen sein. Dort durchsuchten sie fünf Zimmer, verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro, erbeuteten aber lediglich 80 Euro Bargeld.

Schmuck gestohlen

Den Fahndungserfolg verzeichnete die Polizei nach dem letzten Einbruch am Mittwoch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dammstraße, dabei wurde Schmuck gestohlen. Anschließend versuchte das Duo, in eine weitere Wohnung im gleichen Haus einzubrechen. Es beschädigte die Eingangstür, die aber standhielt. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung der mutmaßlichen Täter fand sich Einbruchswerkzeug und Diebesgut. Man habe die genannten Taten der 39-Jährigen und teilweise dem 19-Jährigen zuordnen können. Die Ermittlungen gehen weiter. bhr/pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.02.2020