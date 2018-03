Festnahme junger „Antänzer“

Anzeige

Zwei unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma) sind in der Neckarstadt vorläufig festgenommen worden. Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen stehen nach gestriger Aussage der Polizei im dringenden Verdacht, am frühen Samstagmorgen durch „Antanzen“ ihre Opfer abgelenkt und anschließend Handys und Geldbeutel gestohlen zu haben. Eines der Opfer bemerkte den Diebstahl gegen 6 Uhr in der Mittelstraße und hielt den 15-Jährigen zusammen mit einem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Jugendliche wurde an eine Einrichtung im nördlichen Landkreis Karlsruhe überstellt.

Darüber hinaus wird gegen den 15-Jährigen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Nach Polizeiangaben sollte er gemeinsam mit einem 14-Jährigen bereits gegen 4 Uhr von in der Ackerstraße kontrolliert werden. Beide waren den Polizeibeamten als Uma bekannt, gegen die ein Aufenthaltsverbot für das Stadtgebiet ausgesprochen worden war. Bei der Kontrolle wehrte sich der 15-Jährige derart, dass sich einer der Polizisten Schulter- und Gesichtsverletzungen zuzog, wie es im Polizeibericht heißt. Beide Jugendlichen konnten im Schutz der Dunkelheit flüchten.

Bei einer weiteren Kontrolle wurde ein 16-jähriger Marokkaner in der Lortzingstraße angehalten. Er hatte einen Geldbeutel bei sich, den er, wie sich herausstellte, einem 27-Jährigen nach „Antanzen“ entwendet hatte. Er wurde vorübergehend im Benjamin-Franklin-Village untergebracht. Die Ermittlungen dauern weiter an. has/pol