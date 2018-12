Festnahme nach Wohnungsdurchsuchung in der Neckarstadt

Mannheim.Mehrere Polizeibeamte haben am Freitagabend gegen 21 Uhr eine Wohnung in der Neckarstadt-Ost durchsucht. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei ist bei dem Einsatz in der Uhlandstraße eine Person festgenommen worden. Über deren Identität waren zunächst keine weiteren Informationen zu erhalten. Die Festnahme sei erfolgt, weil der Verdacht auf eine Straftat bestehe, erklärte der Polizeisprecher. Um welche es sich handelt, wollte er nicht sagen.

LKA-Beamte vor Ort

Nach Aussagen von Augenzeugen sind bei der Aktion eine Matratze und Papier-Unterlagen aus dem Haus getragen worden. Vor dem Gebäude an der Ecke zum Clignetplatz standen mehrere Einsatzwagen der Polizei sowie ein Zivilfahrzeug des Landeskriminalamtes (LKA).

Ob es sich um eine Fortsetzung der Aktionen handelte, die am Donnerstag in Plankstadt im Rhein-Neckar-Kreis und in Mannheim zur Festnahme von Terrorverdächtigen geführt hatten, blieb zunächst offen. Dies sei noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen, teilte die Polizei am Freitagabend gegen 23 Uhr mit.