Fett fängt in Gaststätte Feuer

Leicht verletzt hat sich am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr eine Frau beim Ausbruch eines Feuers in der Küche einer Gaststätte am Alten Meßplatz. Wie die Berufsfeuerwehr mitteilt, war dort Fett in Brand geraten. Die Gaststätte musste geräumt werden, die verletzte Köchin wurde vom Rettungsdienst versorgt. Das Geschehen hatte die Feuerwehr rasch unter Kontrolle, eine halbe Stunde nach der Alarmierung war der Einsatz auch schon wieder zu Ende. Ein zweiköpfer Trupp war unter schwerem Atemschutz mit Fettbrandlöscher vorgegangen, danach wurden die Räume gelüftet. Die Schadenshöhe ist nach Angaben der Feuerwehr gering. bhr

