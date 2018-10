Feudenheim feiert

Am dritten Wochenende im Oktober steht Feudenheim Kopf: Zwei Tage lang verwandelt sich die Hauptstraße in eine bunte Vergnügungsmeile. Schausteller, Wochenmarkthändler, Vereine, Gewerbetreibende und private Flohmarktanbieter sorgen für Abwechslung auf der Straße. Bands wie Just for Fun, Audio Feel, Cris Cosmo, Festzeltkommando, Barely Young oder die Kerwe Chaos Band spielen auf drei Showbühnen zur Unterhaltung auf. Bei der anhaltend stabilen Schönwetterlage rechnen die Veranstalter vom Kerweverein mit mehr als 40 000 Besuchern.

Damit das Publikum ungestört über die Kerwemeile flanieren kann, ist die Feudenheimer Hauptstraße an beiden Tagen für den Verkehr gesperrt. Für die Stadtbahn werden ab Haltestelle „Hauptfriedhof“ ersatzweise Busse eingesetzt, die über die Umgehung zunächst die Endstelle ansteuern und die Fahrgäste über den Haltepunkt Neckarstraße direkt ans Kerwegeschehen bringen. Zur Eröffnung heute um 14.30 Uhr auf der Bühne am Badischen Hof wird erstmals Oberbürgermeister Peter Kurz das Bierfass anstechen. Höhepunkt am Abend ist gegen 21 Uhr das Feuerwerk. Die Geschäftswelt präsentiert sich am zweiten Kerwetag beim verkaufsoffenen Sonntag. dir

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018