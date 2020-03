Feudenheim: Hund fällt Seniorin an

Die Polizei fahndet nach der Halterin eines Hundes, der auf der Hauptstraße in Feudenheim eine Seniorin angesprungen und am Oberschenkel durch Kratzen verletzt haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Tier bei dem Zwischenfall am 24. Februar gegen 13.30 Uhr angeleint, konnte von der Hundehalterin jedoch nicht gebändigt werden. Sie wird als 40 bis 45 Jahre alt und mit schwarzen Haaren, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren, beschrieben. Der Hund besitzt laut Polizei schwarzes Fell und sei etwa so groß wie ein Golden Retriever. Er trug ein Brustgeschirr mit dem Aufdruck „Security“, die Leine war neongrün. Zeugen werden gesucht: 0621/71 49 70. pol/lok

