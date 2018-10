Feudenheimer feiern sonniges Oktoberwochenende

„Feudenheim ist komplett in Frauenhand!“ - mit diesem Ausspruch hat die neue Kerwebürgermeisterin Irmi Benz die 22. Kerwe eröffnet. Mit Bürgerserviceleiterin Martina Matuschewski und der Kerwevereinsvorsitzenden Kerstin Bäumer weiß sie zwei sympathische Mitstreiterinnen an ihrer Seite. Bei so viel Frauenpower bezeichnete auch Festredner Oberbürgermeister Peter Kurz sich als einer, „der sich in die Phalanx der Damen einreiht“. Er zollte den Kerwe-Organisatoren Respekt und Anerkennung, „für das, was sie seit 22 Jahren hier auf die Beine stellen.“

Und das neue weibliche „Dreigestirn“ strahlte bei der Eröffnung am Samstagnachmittag mit der Sonne um die Wette. Den Fassbieranstich überließen die Damen aber dann doch dem Stadtoberhaupt. Mit zwei gezielten Schlägen trieb Kurz den Zapfhahn ins Fass. In seiner Ansprache hatte er zuvor Feudenheim als starken und stabilen Stadtteil bezeichnet. Das drücke sich nicht nur in einem vielfältigen bürgerschaftlichen Engagement aus, sondern auch in einem großen Selbstbewusstsein.

Bei Themen wie der Ansiedlung eines zentralen Grünbetriebshofs auf Spinelli oder dem geplanten Radschnellweg durch die Au schießen die Feudenheimer schon mal quer. „Das dürfen sie auch“, sagte Kurz, warb aber um Verständnis, dass Projekte von der Verwaltung mit großer Sorgfalt und Ernsthaftigkeit vorbereitet würden.

Am Ende kamen nach Polizeiangaben rund 35 000 Besucher auf die Kerwe. Postenführer Roland Werner sprach von einem friedlichen Verlauf. Bis auf ein paar kleinere Streitigkeiten habe es keine größeren Vorkommnisse gegeben. Unbekannte brachen bei einem Schaustellerbetrieb ein und entwendeten fünf Luftgewehre.

