Feudenheimer Kulturhalle steht auch AfD offen

Feudenheim.Eigentlich hat die Mannheimer AfD ein eindeutiges Stammlokal: das Feudenheimer Schützenhaus. Am Freitag nächster Woche, 8. März, lädt sie indes an einen Ort rund einen Kilometer weiter östlich ein: in die Feudenheimer Kulturhalle. Die liegt nicht am äußersten Rand des Stadtteils, sondern mittendrin. Da war die rechte Partei noch nie. Entsprechend groß ist die Aufregung. Zumal die Veranstaltung

...