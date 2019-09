Feuer am Bahndamm

Für viel Aufregung und Aufsehen hat der Brand einer Böschung an der Riedbahnstrecke im Bereich der Feudenheimer Straße gesorgt, der zudem auf spektakuläre Weise entstanden ist. Nach Angaben der Feuerwehr hatten erste Anrufer am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr von einem lauten Knall berichtet, der zu dem Brand führte. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin mit mehr als 20 Personen an. Als Brandursache machten sie vermutlich einen Vogel aus, der nahe der Kleingartenanlage gegen die Oberleitung der Bahn geflogen war, einen Stromschlag bekam, brennend in die Böschung stürzte und diese schließlich in Brand setzte.

Die 22 Einsatzkräfte waren bis in den Abend mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zunächst war die Feuerwehr davon ausgegangen, dass die Oberleitung gerissen ist – das war den Angaben zufolge aber nicht der Fall. Der Bahnverkehr wurde zwischenzeitlich unterbrochen und am Abend dann schließlich wieder freigegeben. imo/kpl

