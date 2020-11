Feuer beschädigt Rathaus-Fassade

Die beschädigte Fassade des Rathauses in E 5. © René Priebe/dpa

Aus bislang unbekannter Ursache hat es am Samstagmorgen gegen 5 Uhr auf der Baustelle vor dem Rathaus bei E 5 gebrannt. Die Baustelle wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Auch die Fassade des Rathauses wurde durch Rauchgas beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben der Experten lässt sich der Sachschaden derzeit noch nicht abschließend beziffern. Nach einer ersten Schätzungen beläuft er sich auf mindestens 15 000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich an jedes Polizeirevier oder an die Kriminalpolizei unter Tel.: 0621/174-4444 zu wenden. pol/abo

