Feuer im Hinterhof

Eine Kettenreaktion hat in einem Hinterhof in der Schwetzinger Straße einen Fahrrad-Unterstand in Brand gesetzt. Wie die Polizei gestern berichtete, konnte die Feuerwehr am Mittwochabend das Feuer in der Schwetzingerstadt zügig löschen. Zur Ursache sagt die Polizei, dass einem 37-Jährigen in seiner Wohnung eine Kerze auf den Boden gefallen sei. Diese entzündete eine Sportmatte aus Schaumstoff. Der Mann versuchte noch mit einer Decke zu löschen, was jedoch nicht gelang. Schließlich warf er die Matte aus dem Zimmerfenster im zweiten Obergeschoss in den Hinterhof.

Das brennende Teil landete auf dem Kunststoff-Wellplattendach des Fahrrad-Unterstands und setzte es in Brand. Die angrenzende Hausfassade wurde durch Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Während der Löscharbeiten musste die Straße in Höhe der Brandstelle bis gegen 20.40 Uhr gesperrt werden tan/pol