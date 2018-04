Feuer in Lagerhalle nach Stunden gelöscht

Anzeige

Mannheim.Die Mannheimer Feuerwehr war am Montag mit starken Kräften beim Brand einer Lagerhalle in der Hafenbahnstraße im Einsatz. Das Feuer war gegen 15.45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in der Halle eines Betriebes ausgebrochen, wo Autoteile gelagert waren. Der Brand breitete sich auf den Außenbereich aus und erfasste dort gestapelte sogenannte Wechselbrücken - das sind austauschbare Ladungsträger für Lkw - sowie Übersee-Container und Metallschrott. Gegen 17.25 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, gegen 19 Uhr war er schließlich gelöscht.

Bei dem Brand wurde ein Arbeiter durch Rauchgase verletzt. Er wurde von Rettungskräften medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 150.000 Euro. Die Hafenbahnstraße war stundenlang zwischen Boveriestraße und Drosselstraße gesperrt. Am Abend gab es noch teilweise Einschränkungen. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen zu der bislang unklaren Brandursache übernommen.

Neben der Mannheimer Berufsfeuerwehr sind auch sechs Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, insgesamt mehr als 100 Kräfte. Umweltexperten führten Messfahrten durch, stellten aber nur direkt an der Einsatzstelle erhöhte Werte fest.