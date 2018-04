Feuer in Lagerhalle unter Kontrolle

Anzeige

Über die Katastrophen-Warn-Apps Katwarn und NINA forderte die Stadt Mannheim Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Durch die Rauchentwicklung könne es zu einer Geruchsbelästigung in den Stadtteilen Luzenberg, Gartenstadt, Waldhof, Schönau und Sandhofen kommen. Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden, so der Hinweis. Am frühen Abend wurde die Warnung wieder aufgehoben.

