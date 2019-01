Feuer und Fanfarenklänge für den neuen Prinzen

„Es brennt, es brennt“ heißt es in der Vereinshymne des Feuerio – doch vor Schreck haben die Gäste sie nicht angestimmt. Denn nun hat es tatsächlich gebrannt auf der Bühne, ausgerechnet in 113. Jahr des „Weißen Balls“; dieser glanzvollen Veranstaltung, längst unumstrittener gesellschaftlicher Höhepunkt Mannheims im mit 1000 Gästen – auch auf allen Balkonen – ausverkauften Mozartsaal des Rosengartens.

Es beginnt festlich, würdevoll. Ein Blechbläserensemble des Nationaltheaters stimmt die Eurovisionsmelodie an. Funkensprühende Feuerwerks-Fontänen flankieren die große, weiße Showtreppe auf der Bühne, die der neue Stadtprinz Dirk Berger langsam herunter schreitet.

Plötzlich fängt ein Blumengesteck Feuer, mehr als eineinhalb Meter züngeln die Flammen empor. „Das wird die heißeste Inthronisation der Geschichte“, witzelt Feuerio-Präsident Bodo Tschierschke zunächst zwar noch, aber dann wirkt der Brand doch kurz bedrohlicher.

Souveräner Moderator

Geistesgegenwärtig lässt Feuerio-Vize und Moderator Stefan Hoock den Vorhang schließen. Dahinter entscheidet sich Rosengarten-Bühnenmeister Jens Georgi gegen einen Pulverlöscher („Ich wolle keine Sauerei machen“) und für den rückstandsfreien Kohlendioxid-Löscher, erstickt mit den zwei Männern des Sicherheitswachdienstes der Feuerwehr die Flammen. Vor dem Vorhang überbrückt Hoock mit bewundernswerter Souveränität den brenzligen Moment, plaudert weiter locker und sagt allen, dass Rosengarten-Chef Johann W. Wagner ruhig auf seinem Platz geblieben sei.

Als sich der Vorhang öffnet, geht es weiter, als sei nichts geschehen. Feuerio-Elferrat Alexander Fleck reicht das Zepter, Tschierschke macht aus dem 41-jährigen Flugbegleiter offiziell Prinz Dirk. II. von Cosmopolitanien. „Ich hatte mir ja einen anderen Beinamen ausgesucht, aber Prinz von Feuer und Flamme könnte ich mir noch überlegen“, regiert er humorvoll auf den Zwischenfall. „Ich bin ganz kalt geblieben, bei der Lufthansa habe ich Feuerlöschen gelernt“, so der Prinz, der als Trainer für Crews arbeitet.

Bejubelte Garde

„Transatlantisch groß geworden, ziert der Globus meinen Orden. Im Jetset um die ganze Welt, dem stolzen Kranich unterstellt“, erläutert der Lufthansa-Mitarbeiter seinen närrischen Titel. „Gern steh ich auch im Rampenlicht, bin im Theater und der Fasnacht schon lang ein bekanntes Gesicht. Publikum tut mir stets gut, die Rampensau steckt mir im Blut“, so der 41-jährige neue Regent.

Den „Sandhase“ dankt er für die von ihr gestellte Daniela I., die Mitarbeiterin im „MM“-Kundenservice ist. „Eine bezaubernde Prinzessin, kompetent und eine gestandene Frau“, so Dirk II., während sie dem Feuerio für den „tollen Prinzen“ lobt. Gekrönt wird die Inthronisation durch das Bläserensemble mit Händels „Feuerwerksmusik“ – was nach dem Feuer besonders passt.

Dreifache Glückwünsche spricht Bürgermeister Michael Grötsch aus. Er beglückwünscht das „tolle Stadtprinzenpaar“, wobei es ja genau der Fachkräftestrategie der Stadt entspreche, gute Leute von Außen zu gewinnen – wenn auch im Fall des Prinzen „nur“ aus Ketsch. Er dankt dem Feuerio aber ebenso, dass er die „unvorhergesehene Situation“ gut gemeistert habe, und versichert mit Blick auf das kleine Feuer: „Wir haben zwar einen Ausbau des Rosengartens vor, aber nicht auf diese Art und Weise“, so Grötsch. Ausdrücklich lobt Grötsch zudem „Eleganz und Enthusiasmus der Garde“.

Schließlich ernten die beiden Tanzpaare Nasseria Morales Martin und Justin Roth sowie Vanessa Ganser und Robin Bottler, die zu Ehren des Prinzenpaares ein Musterbeispiel an Akrobatik, Anmutung und Ausstrahlung bieten, ebenso viel jubelnden Applaus wie der neue Schautanz der Gemischten Garde. Doch Ausstrahlung – das ist genau das, was der Helene Fischer Tribute-Show fehlt. Zwar kopieren Frontfrau Laura Heinz, vier Tänzerinen und Band Titel wie auch Gesten der erfolgreichen Schlagersängerin, aber eben doch nicht zu „100 Prozent“, wie ein beleibter Song von ihr lautet. „Herzbeben“ wird mit einer tollen Lichtshow simuliert, das Publikum tanzt gerne mit, aber mitreißend ist das nicht: es bebt nichts, erst gegen Ende der Show wird es besser. Danach tanzen die Leute aber begeistert und zufrieden weiter – im Saal zu den Klängen der „Bajazzo“-Bigband, im Foyer bis in den frühen Morgen mit der „Amokoma“-Band.

