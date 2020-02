Feuerio-Fasnachtsfete in der „Manufaktur“

Der Feuerio bringt am Fasnachts-Samstag, 22. Februar, ab 20 Uhr, zum fünften Mal Mannheims beliebte „In-Location“, die „Manufaktur“ (Mannheimer Genusswerk) in der ehemaligen Bettfedernfabrik in der Industriestraße 35 am Altrheinhafen, fasnachtlich zum Beben. Während auf dem einen Dancefloor die DJs Stephan Christen und Dirk Titel der 1990er auflegen, erklingen auf der anderen Seite mit den DJs m-lance, Eric Wishes und Steffen Baumann elektronische Klänge – so ist für jeden etwas dabei. Eintrittskarten zum Preis von 16 Euro können unter www.feuerio.de oder an der Abendkasse erworben werden.

Für die Fete verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 Uhr und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Feuerio“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden dann am Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020