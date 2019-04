Feuerio holt viele Titel

Meistertitel geholt: das Feuerio-Tanzpaar Robin Bottler/Vanessa Ganser. © Verein

Mit zahlreichen Erfolgen kamen die Aktiven des Feuerio von der Deutschen Meisterschaft im Karnevalistischen Tanzsport in Braunschweig zurück. Darunter ist sogar ein Meistertitel: Das Tanzpaar Vanessa Ganser und Robin Bottler stand in der Kategorie der über 15-Jährigen ganz oben auf dem Treppchen. Damit haben sie ihr Vorjahresergebnis übertroffen, als sie Vizemeister wurden.

Für die 1994 geborene Chemielaborantin und den gleichaltrigen Auszubildenden als Kaufmann im Gesundheitswesen ist der Erfolg eine besondere Belohnung für ungewöhnliche Umstände: Er wohnt in Nordrhein-Westfahlen. Die beiden tanzen erst seit zwei Jahren gemeinsam für den Feuerio und trainieren wegen der großen Entfernung nur an Wochenenden.

Glückwunsch von Grötsch

Mit Junioren-Mariechen Stella Reichert als deutscher Vizemeisterin sowie erneut Vanessa Ganser als Dritte in der Kategorie Mariechen über 15 standen weitere Akteure des Feuerio auf dem Siegertreppchen. Aber auch die Jugendgarde Showtanz (4. Platz), die Gemischte Garde (5. Platz) sowie die Jugendgarde Marsch (6. Platz) konnten Platzierungen unter den ersten Zehn erreichen.

Mit insgesamt zwölf Qualifizierungen waren die Garden des Feuerio bei den Meisterschaften so präsent wie kein anderer Verein. Dazu gratulierte bei der Meisterschaftsfeier im Kulturhaus Waldhof Kulturbürgermeister Michael Grötsch. „Ihr Auftritt überzeugte durch Perfektion in der Ausführung, Einfallsreichtum in der Choreographie und Kostümgestaltung und nicht zuletzt durch absolute Begeisterung bei den Tänzern. Ein Erfolg in dieser Größenordnung fällt nicht vom Himmel, sondern ist das Ergebnis von hartem Training, schöpferischer Kreativität und einem harmonischen Gemeinschaftsgefühl,“ lobte Grötsch.

Der Feuerio-Präsident Bodo Tschierschke dankte den Trainerinnen Karin Reichelt (Chef-Trainerin, Schautanz), Sara Nitzsche (Jugend-, Juniorengarde, Ü15-Garde), Mona Molata (Jugend- und Juniorengarde), Miriam Baake (Jugendgarde) sowie Ilona und Kerstin Götz sowie Lara Gensow (Sternchen) und den zahlreichen Betreuerinnen, aber auch Gardeminister Michael Klos und „Gardemutti“ Gertraud Merz. „Sie sind lebendiger Ausdruck für die funktionierende Gemeinschaft des Feuerio und für gelebtes Ehrenamt. Eben „mehr als Fasnacht,“ freute sich Tschierschke. pwr

