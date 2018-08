Feuerlöscher versprüht

Unbekannte sind nachts in die Geschwister- Scholl-Schule auf der Vogelstang eingedrungen und haben in der Aula mit dort angebrachtem Feuerlöscher herumgesprüht. Wie die Polizei gestern auf Anfrage des „MM“ mitteilte, seien die Eindringlinge bereits am frühen Montag gegen 3 Uhr am Basketballplatz über eine Mauer aufs Flachdach geklettert und dort wohl – wie die Polizei annimmt – durch ein offenes Fenster in die Schule eingestiegen.

Durch das Versprühen der Löscherflüssigkeit schlugen die Rauchmelder der Schule Alarm, worauf Feuerwehr und Polizei anrückten. Die Täter suchten beim Ertönen des Alarmsignals das Weite, die Beamten fanden aber bei der Durchsuchung der Räume einen Geldbeutel mit einem Ausweis am Tatort. Er gehört einem polizeibekannten 16-Jährigen, den die Ermittler nun befragen. Die Höhe des Sachschadens steht bislang nicht fest, die Ermittlungen nach den Eindringlingen dauern an. scho/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018