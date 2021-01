Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in landwirtschaftlichem Ferienanwesen

Mannheim.Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Dachstuhlbrand im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt ausgerückt. Das Feuer war nach Angaben der Wehr in einem landwirtschaftlichen Ferienanwesen am Waldrand ausgebrochen. Dabei sei ein Bewohner leichtverletzt dem Rettungsdienst übergeben worden.

Mehrere Trupps bekämpften die Flammen im Innen- und Außenangriff. Aufgrund der schlechten Wasserversorgung vor Ort, wurde die Löschwasserversorgung aus einer angrenzenden Zisterne und drei Tanklöschfahrzeugen sichergestellt.

Die Arbeiten am Brandort waren vorerst noch nicht abgeschlossen. Zum Ablöschen der Glutnester unter der Trapezblech-Dacheindeckung sollte diese sukzessive von der Feuerwehr geöffnet und entfernt werden, wodurch die Löscharbeiten weiter andauern würden.

Unterstützt werden die Kräfte der Berufsfeuerwehr durch die Freiwilligen Feuerwehren Nord, Feudenheim und Innenstadt. Insgesamt waren 48 Kräfte und zehn Fahrzeuge im Einsatz. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort.

