Feuerwehr rettet fünf Personen

Großeinsatz gestern Morgen in der Neckarstadt: In einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus in der Pyramidenstraße kam es kurz nach neun Uhr aus noch unbekannter Ursache zu einem Brand. Dabei wurden nach Angaben der Polizei fünf Menschen verletzt. Der 92-jährige Bewohner der Brandwohnung kam mit Verbrennungen in eine Ludwigshafener Spezialklinik. Darüber hinaus erlitten zwei Kinder, ein 30- und ein 48-Jähriger Rauchgasvergiftungen. Auch sie mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Rund 120 000 Euro Sachschaden

Den Alarm ausgelöst hatte ein Rauchmelder. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem ersten Stock des Hauses. Die Feuerwehrleute, die schließlich mit zehn Fahrzeugen und rund 40 Mann vor Ort waren, retteten die fünf Personen mit dem Drehleiter-Fahrzeug und tragbaren Leitern aus dem Gebäude und übergaben sie an den Rettungsdienst.

Nach Angaben eines Feuerwehr-Sprechers ist das Geschoss, in dem der Brand ausbrach, ebenso unbewohnbar wie das darüberliegende. Der dritte Stock und das Dachgeschoss könnten aber noch genutzt werden. Den Brand hatte die Wehr nach einer guten Stunde gelöscht, danach musste sie das Gebäudeinnere mit starken Gebläsen entrauchen. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 120 000 Euro, die Kripo ermittelt wegen der Brandursache.