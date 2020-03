Feuerwehr schließt ihre Wachen

Die Feuerwehr reagiert auf das Coronavirus: Damit nicht ein möglicherweise infizierter Beamter die ganze Mannschaft lahmlegen kann, wird auch hier darauf geachtet, dass die Schichten untereinander keine Kontakte haben. Noch ist es aber nicht so wie in Ludwigshafen, wo wegen der Corona-Pandemie die Anwesenheit der Feuerwehrleute auf den Wachen vom 24-Stunden-Dienst auf einen Wochenrhythmus umgestellt wurde: sieben Tage durchgehend in der Wache, sieben Tage frei.

Die Mannheimer Feuerwehr hat aber strikt eine Durchmischung der Schichten verordnet. Früher war das beliebt: Oft haben Kollegen untereinander Dienste getauscht, wenn jemand einen freien Tag brauchte. Manchmal war es auch dienstlich geboten, etwa wegen Ausbildungsprojekten. Damit ist seit Corona Schluss. Die Schichten müssen zusammenbleiben, ein Wechsel zwischen den Gruppen oder gar den Wachen ist nicht mehr möglich. „Aber da hat niemand ein großes Problem damit, das versteht in der besonderen Situation jeder“, so Michael Öchler vom Personalrat.

Keine Brandverhütungsschau

Pro Wache der Berufsfeuerwehr – also Nord in Käfertal, Süd in Rheinau und die Hauptfeuerwache – gibt es drei Schichten von jeweils zwischen zwölf und 18 Beamten, die während ihrer Dienstzeit nicht nur zusammen ausrücken, sondern dazwischen auch dort zusammen leben und arbeiten, sich weiterbilden oder auch zusammen kochen.

Sollte nun in einer der Schichten eine Erkrankung oder auch nur ein Verdachtsfall eintreten, müssten alle Kollegen in Quarantäne. Dann sieht der Pandemieplan vor, dass die verbleibenden beiden Schichten der jeweiligen Wache die Dienste übernehmen – jeweils 24 Stunden einsatzbereit, 24 Stunden frei und wieder zurück auf die Wache.

Anders geregelt ist jetzt der Schichtwechsel: Es gibt keine persönliche Übergabe mehr. Die Feuerwehrleute, die nach Hause gehen, müssen innerhalb der Wache einen anderen Weg gehen als ihre Kollegen, die kommen – damit sich niemand begegnet.

Erst wenn mehrere Beamte erkranken sollten, sieht der Pandemieplan vor, dass die verbleibende Mannschaft – quasi wie kaserniert – längere Zeit ständig auf der Wache bleiben muss, um den Brandschutz sicherzustellen. Möglich ist dann auch, dass Löschzüge nicht mehr mit der regulären Mindestzahl von zwölf Einsatzkräften ausrücken und die Freiwillige Feuerwehr öfter mitalarmiert wird.

Die hat ihren Übungsbetrieb zur Sicherheit ebenso eingestellt wie die Jugendarbeit. Treffen der Jugendfeuerwehr sowie der Kindergruppen „Löschlöwen“ finden vorerst nicht oder nur per Internet-Kontakt statt. In die Gerätehäuser und Wachen dürfen keine Besucher mehr, und die Feuerwehrleute der Abteilung Vorbeugender Brandschutz nehmen keine Termine außerhalb – sogenannte Brandverhütungsschauen, die eigentlich regelmäßig vorgeschrieben sind – in Gebäuden, bei Firmen oder in Heimen mehr wahr. Nur schriftlich eingereichte Pläne werden noch begutachtet.

