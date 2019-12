Feuerwehrleute fordern mehr Geld

105 Euro bekommen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr als Ausgleich für alle Fahrten zu Übungen, Dienste und Einsätze – pro Jahr. „Das ist viel zu wenig“, forderte daher jetzt Karl F. Mayer (Bild), Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes, eine Erhöhung dieser Aufwandsentschädigung für die über 330 Ehrenamtlichen. „Die Politik muss sich damit dringend befassen“, mahnte Mayer im Stadthaus N 1 bei der Verbandsversammlung dieser Interessenvertretung der Berufs-, Freiwilligen und Werkfeuerwehrleute.

Zudem appellierte er an die Verwaltung, „ein Ehrenamtskonzept zu erarbeiten, damit die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr auch sichergestellt ist“. Gerade die drei Hochhausbrände in den vergangenen Monaten hätten gezeigt, dass die Unterstützung der Berufsfeuerwehr durch die Ehrenamtlichen unverzichtbar ist. „Dringend notwendig“ sei auch der Bau neuer Gerätehäuser für die freiwilligen Feuerwehren in Wallstadt und Rheinau, zudem eine Erneuerung des Fuhrparks der Ehrenamtlichen. „Einige Fahrzeuge haben schon wieder ein kritisches Alter erreicht“, warnte Mayer. „Sehr große Hoffnung“ verbinde der Verband mit der geplanten Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes 2020, erklärte Mayer.

Lob für Maimarkt-Präsenz

Zuvor hatte Erster Bürgermeister Christian Specht in einem Grußwort versichert, dass die Stadt diesen von 2013 stammenden Plan aktualisieren will. Er dankte den Feuerwehrleuten für ihr großes Engagement. Der Stadtfeuerwehrverband sei „ein wichtiges Sprachrohr“, der zudem mit den von ihm unter dem Motto „Unser Schulterschluss für ihre Sicherheit“ initiierten Aktionen „ganz großartige Dinge“ für die Außendarstellung aller Hilfsorganisationen unternehme. Diesem Lob schloss Volker Velten, der neue Landesbranddirektor, an. „Wo Sie sind, ist vorne“, bescheinigte er dem Stadtfeuerwehrverband und besonders seinem gut vernetzten Vorsitzenden eine „wahnsinnige Ausstrahlung“.

Parteiübergreifende Einigkeit

Vertreter aller Parteien nutzten traditionell die Verbandsversammlung zu einem klaren Bekenntnis zur Feuerwehr. SPD-Landtagsabgeordneter Boris Weirauch bescheinigte Specht dabei, „würdig und kraftvoll die Interessen der Feuerwehr zu vertreten, auch wenn wir nicht das gleiche Parteibuch haben“. SPD-Stadträtin Claudia Schöning-Kalender sah „einige Dinge auf gutem Weg“ und sagte für die SPD zu: „Wir bemühen uns, dass die Feuerwehr weiter gut ausgestattet ist!“

„Sie haben verlässliche Partner im Gemeinderat – über Parteigrenzen hinweg“, sagte Christina Eberle (Grüne). Die Feuerwehren stünden für „wichtige Werte wie Zusammenhalt und Verlässlichkeit“. Sie könnten daher auch erwarten, „dass wir ihr den Rücken stärken“, so Eberle. Marianne Seitz sagte für die CDU zu, dass ihre Fraktion die nach einer Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans nötigen zusätzlichen Personalstellen „zügig“ bewilligen wolle. Zudem seien die „Strukturen der Freiwilligen Feuerwehr verbesserungswürdig“. AfD-Fraktionsvorsitzender Bernd Siegholt kritisierte, dass in den 1990er Jahren die Aufwendungen für den Katastrophenschutz viel zu sehr redziert worden seien. „Wenn wir aber anfangen, an der Sicherheit zu sparen, machen wir etwas falsch“, warnte Roland Weiß (ML) seine Stadtratskollegen. Volker Beisel (FDP) versprach: „Ich bin da, um zu hören, wo der Schuh drückt“. (Bild: Rittelmann)

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019