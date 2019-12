Feuerwerk an der Orgel

Wie schon im letzten Jahr beschränken sich die Schlosskonzerte in der Schlosskirche auf das traditionelles Silvesterkonzert. Unter dem Motto „The same procedure as every year…“ („Dieselbe Prozedur wie jedes Jahr“) zündet Thomas Trotter ab 21.30 Uhr seine Feuerwerke an der Orgel nunmehr zum 19. Mal in Folge. Um Mitternacht lädt die Schlosskirche wie üblich alle Konzertbesucher zum Sektumtrunk im Schlosshof ein, um gemeinsam auf das Neue Jahr 2020 anzustoßen.

Karten zu 25 Euro gibt es an der Abendkasse ab 20.30 Uhr. Reservierungen werden unter Telefonnummer 0621/556365 oder per Mail an die Adresse schlosskonzerte.mannheim@web.de entgegengenommen.

Karten gibt es auch an allen üblichen Vorverkaufsstellen. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019