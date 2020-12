Feuerwerk: Stadt und Polizei kontrollieren ab heute Verkaufsverbot

Mannheim.Silvester ohne Raketen: Seit dem 22. September 2020 ist es deutschlandweit untersagt, Silvesterfeuerwerk zu verkaufen. Dies betrifft Böller und Raketen, die in der Regel ab dem 29. Dezember eines jeden Jahres in den Geschäften erhältlich waren.

Um die Einhaltung zu überprüfen, wird der städtische Ordnungsdienst gemeinsam mit der Polizei unterwegs sein, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Im Rahmen der täglichen Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen, der Abstandsregeln und des Tragens des Mund-Nasen-Schutzes, sollen demnach ab sofort auch Einzelhandelsgeschäfte und sonstige potenzielle Verkaufsstellen hinsichtlich des Feuerwerksverkaufsverbots überprüft werden, die in den vergangenen Jahren Böller und Raketen zum Verkauf angeboten hatten, auch wenn dies „nur“ im Randsortiment war.

Hintergrund des bundesweiten Verbots ist laut Mannheims Sicherheitsdezernent Christian Specht eine Entlastung der Kliniken: „In den vergangenen Jahren kam es in der Silvesternacht immer wieder zu teils schweren Verletzungen beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern, weshalb Menschen verstärkt die Rettungskräfte alarmierten oder Ambulanzen aufsuchten. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Lage in diesem Jahr ohnehin enorm angespannt, sowohl unsere Kliniken als auch das dortige medizinische Personal befinden sich am Rande der Kapazitäts- und Belastungsgrenze."

Durch das Verkaufsverbot von Silvesterböllern und Raketen soll zudem ein zusätzlicher Ansturm in der Silvesternacht vermieden werden. "Gleichzeitig geht es auch darum, Ansammlungen in der Silvesternacht zu verhindern, die das Pandemiegeschehen weiter treiben könnten“, so Specht weiter.

Die Kontrollen sollen laut der Stadt bereits heute stattfinden. Die Regelung gelte bis zum 31. Dezember, teilte die Verwaltung mit.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020