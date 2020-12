Feuerwerk und Böller verboten

Wie in ganz Deutschland gilt auch in Mannheim in der Neujahrsnacht ein Feuerwerksverbot: Im öffentlichen Raum ist es verboten, Raketen oder Böller abzubrennen. Die Maßnahme soll Menschenansammlungen verhindern. Zudem soll sie die Zahl der Verletzten niedrig halten, da die Krankenhäuser bereits mit vielen Corona-Patienten belastet sind.

Zu diesem Zweck hat die Bundesregierung in diesem Jahr auch ein Verkaufsverbot für entsprechende Produkte erlassen. Erlaubt ist zwar weiterhin, bereits gekaufte Feuerwerkskörper aus den Vorjahren auf dem eigenen Grundstück zu zünden. Allerdings appelliert die Stadt Mannheim dazu, auch das zu unterlassen: „Diese könnten zum Beispiel durch falsche Lagerung beschädigt sein, wodurch eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht.“

Die Wohnungsbaugesellschaft GBG weist darauf hin, dass auf allen Allgemeinflächen der Unternehmensgruppe, zu der auch MWSP, BBS und ServiceHaus gehören, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verboten ist. Das gelte zum Beispiel auch auf Parkplätzen, Grünanlagen, Müllplätzen und in Eingangsbereichen.

Auch die strengen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gelten an Silvester unvermindert: Private Feiern sind nur mit Personen aus einem weiteren Haushalt erlaubt sowie mit Verwandten in gerader Linie, einschließlich deren Partnern. Wegen der Ausgangsbeschränkung ist es in Baden-Württemberg aber nicht erlaubt, sich zwischen 20 und 5 Uhr ohne triftigen Grund im Freien aufzuhalten. Wer mit Freunden in einem anderen Haus feiern will, muss dort also übernachten. fab

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.12.2020