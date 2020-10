Feuerwerk und Festakt zum Ende der Teilung in Mannheim

Was für eine Nacht! Ein bisschen ist heute noch Gänsehaut zu spüren, obwohl es nun 30 Jahre zurückliegt. Aber auch in der Erinnerung bleibt es, wenn man sie miterlebt hat, eine besondere Nacht, ein besonders emotionaler Moment, am Wasserturm oder anderen Stellen der Innenstadt mitzuverfolgen, wie die Mannheimer feiern, dass Deutschland nach 45 Jahren nicht mehr länger geteilt bleibt.

Das Wahrzeichen ist mit langen, herabhängenden schwarz-rot-goldenen Fahnen geschmückt. Hier schießen junge Leute bereits eine Viertelstunde vor Mitternacht Raketen in den Nachthimmel. Bier- und Sektflaschen werden geleert. Aber „kein Vergleich mit dem Jubel nach dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft“, heißt es 1990 – und, rückblickend gesagt, auch kein Vergleich mit den ausgelassen-fröhlichen Massenpartys beim „Sommermärchen“, der Fußball-WM 2006. Dass der Wasserturm derart zum Feier-Magnet wird, passiert erst später.

Suppe auf dem Marktplatz

Aber ein Anlaufpunkt, um den ersten Tag der Deutschen Einheit zu feiern, ist der Friedrichsplatz auch vor 30 Jahren schon. Besonders aus den Edel-Discos und Cafés der Umgebung strömen die jungen Leute. Sie wollen einfach dabei sein, wenn etwas „abgeht“, Sekt trinken und Feuerwerkskörper zünden – nicht jeder denkt da an Politik. Gegen 0 Uhr kurvt hupend ein Trabi um den Wasserturm. Schätzungsweise 2000 Menschen feiern nun hier, einige mit schwarz-rot-goldenen Fahnen. Auch die Thüringer Landesfarben und eine Europaflagge sind zu sehen. Kracher explodieren, Wunderkerzen und bengalische Feuer erhellen die Szenerie. Trillerpfeifen, Hupen, Pressluft-Sirenen und das Ballern mit Schreckschusspistolen erzeugen einen gewaltigen Lärm.

Ruhiger geht es auf dem Marktplatz zu – obgleich auch da Feuerwerkskörper in die Luft steigen. Hierher hat die Junge Union (JU) zur „Einheitsfete“ eingeladen, mit Bier, Limo und „Einheitsbrei“ genannter Erbsensuppe. Von einem Bläserquartett der Städtischen Musikschule unterstützt, wird um Mitternacht von einigen hundert Gästen die Nationalhymne angestimmt.

Die erklingt auch am Vormittag des 3. Oktober in der Kunsthalle. Dort trifft sich der Gemeinderat zu einer Sondersitzung, mit der die Stadt offiziell die deutsche Einheit feiert. Die meisten Stadträte, außer von DKP und Grünen, sind da, auch Amtsleiter und andere politische Mandatsträger, aber kaum Bürger. Vor etwa 200 Zuhörern spricht Oberbürgermeister Gerhard Widder vom „Tag der Freude“, den alle Deutschen „mehr als vier Jahrzehnte herbeigesehnt“ hätten. Es gelte nun, das „Ost-West-Gefälle so zügig wie möglich abzubauen“, so Widder.

„Bitte helfen Sie uns weiter auf dem Weg in die Demokratie“, wendet sich Günter Colve, Bürgermeister von Mannheims Partnerschaft Riesa, an die Mannheimer. Mit dem Ende der DDR dürfe nicht das Ende der Städtepartnerschaft verbunden sein, hofft Colve. Und im Festvortrag mahnt Klaus Schönhoven, seinerzeit Professor für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim, zur „wirklichen Vereinigung“ seien neben materiellen Opfern der Westdeutschen auch Einfühlungsvermögen nötig.

Sehr viel mehr Zuhörer drängen sich am Abend im Rittersaal. Den hat die CDU angemietet, als die Stadt noch gar nicht über einen eigenen Festakt nachdachte. Viele Leute müssen stehen, als CDU-Kreisvorsitzender Wolfgang Pföhler vom „schönsten Tag seit Beginn meiner politischen Tätigkeit“ spricht und daran erinnert, dass er noch ein Jahr zuvor Probleme bei der Ausreise aus Ost-Berlin gehabt habe. Zugleich warnt er vor „Krämerseelen“, die von Kosten redeten statt dem, „was wir gewonnen haben“ – Freiheit.

Appell aus Riesa

Als Festredner tritt Gerhard Weiser, damals Landwirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ans Mikrofon – und er begründet eine Tradition: Seit 1990 lädt die CDU seither jedes Jahr zu einem Festakt ein, um den Tag der Deutschen Einheit in Würde zu begehen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020