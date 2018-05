Anzeige

Am Ende wird es noch einmal laut: Die Lehrer übernehmen die Bühne in der BGB-Halle am Herzogenriedpark. Die Band der Lehrkräfte greift in die Saiten der E-Gitarren und sorgen mit poppiger Musik für gute Stimmung. Das Konzert ist der Abschluss der Sportgala des Ludwig-Frank-Gymnasiums (LFG), mit der sich die Schule mehr als zwei Stunden lang selbst gefeiert hat. Alles, was die Schule im Bereich Sport zu bieten hat, war präsent: von Eiskunstlauf bis Judo, von Deutschen bis zu Europameistern. Zum Feiern hatte das LFG aber auch allen Grund, schließlich existiert die Schule bereits seit 50 Jahren.

„Eliteschule des Sports“ Das Ludwigs-Frank-Gymnasium bezeichnet sich selbst als Eliteschule des Sports. 150 Leistungssportler drücken hier die Schulbank, die Schule unterstützt sie mit Anpassungen im Stundenplan und Freistellungen für Wettkämpfe. In diesem Schuljahr feiert das Gymnasium seinen 50-jähriges Bestehen, unter anderem mit Konzerten und Vorträgen. Die Sportgala jetzt war glanzvoller Höhepunkt des Jubiläums.

Das Jubiläum wurde bereits seit Herbst mit Vorträgen und Konzerten gefeiert. Die Sportgala jetzt war Schluss- und Höhepunkt der Feiern. Kein Wunder, bezeichnet sich das Gymnasium doch selbst als „Eliteschule für Sport“: „Wir unterstützen die Sportler, wo es geht, passen zum Beispiel Stundenpläne an die Trainingszeiten an oder stellen sie für Wettkämpfe frei“, erklärte Christian Stang, Abteilungs- und Fachschaftsleiter Sport sowie Leistungssportkoordinator der Schule. Von den knapp 1000 Schülern, die die Schule insgesamt besuchen, seien 150 Leistungssportler auf höchstem Niveau.

Und das wollten diese bei der Sportgala zeigen. Die verschiedensten Sportarten wurden präsentiert, von Tennis bis Fußball, von Judo bis Eiskunstlauf. Besonders beeindruckend: die Ropeskipper (Seilspringer). Ihre Verrenkungen würden bei so manchem bereits auf der Yoga-Matte zu einem Bandscheibenvorfall führen, die Mädchen sprangen dabei noch in hoher Geschwindigkeit über ein Seil. Sie haben sich für die WM in Singapur qualifiziert.