Figur zeigt Bedeutung von Gemeinschaft

Heute dürfen Mädchen und Frauen, die Anna heißen, ihren Namenstag feiern. Und morgen gibt es ein Sommerfest, das der Heiligen Anna aus besonderem Grund gewidmet ist: Das St. Anna-Haus auf der Rheinau und das benachbarte Franz-Pfeifer-Haus – beides Caritas-Einrichtungen für psychisch kranke Menschen – präsentieren eine Skulptur der Heiligen. Die Skulptur soll am Freitag feierlich gesegnet werden.

Das Sommerfest am Sandrain im Rheinauer Casterfeld hat Tradition: Bewohner und Mitarbeiter des therapeutischen Wohnheims (St. Anna) und des angrenzenden kleinen Pflegeheimes (Franz-Pfeifer-Haus) gestalten stets ein buntes Programm, stellen kreative Arbeiten aus, die im Laufe des Jahres entstanden sind, kommen bei entspannter Atmosphäre mit Angehörigen sowie Nachbarn bei Speis und Trank ins Gespräch.

Am morgigen Freitag, 26. Juni, soll die Heilige Anna, die nun die Hofeinfahrt der beiden Caritas-Häuser prägt, im ganz Mittelpunkt stehen. Nach einem Gottesdienst in der Hauskapelle soll die Skulptur gegen 14 Uhr gesegnet werden. Der Hausseelsorger Pater Hans-Joachim Martin und Pfarrer Theo Hipp wollen dann eine Dialog-Predigt halten, in der es um die Heilige Anna geht, die seit Generationen als Mutter Marias und Großmutter von Jesus verehrt wird.