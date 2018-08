„Figuren erzählen Geschichten“

Holz schneiden, leimen, drechseln und bemalen: Ein Jahr und über 300 Arbeitsstunden dauert es, bis Walter Kränzler einen großen Schwibbogen fertiggestellt hat. Dabei bestimmt die Jahreszeit seine Arbeit: In Frühling und Sommer sägt er die großen Teile und baut sie zusammen, danach fertigt die kleinen Teile an – Millimeterarbeit. Schließlich bemalt der 77-Jährige das Holz und installiert die Elektrik samt Beleuchtung.

Die ist beim Motiv des Mannheimer Wasserturms samt Weihnachtsmarkt unter anderem in den Buden zu sehen, so dass es natürlich wirkt. Dutzende Figuren, ein Karussell und mehr hat der Feudenheimer für dieses Werk akribisch angefertigt. Dies mit viel Liebe zum Detail: Fässer, Hüte, Bierkrüge und sogar winzige Bratwürste auf einem Imbiss-Grill sind zu sehen.

Die Idee zum Bau seines ersten Schwibbogens entstand bei einem Besuch im Erzgebirge vor ungefähr 15 Jahren, traditionell stehen sie dort in vielen Fenstern. Eigentlich sollte ein Exemplar gekauft werden, doch es kam anders: „Ich habe auf den Preis geguckt und mir dann gesagt: ,Das mache ich selbst!“ Es entstanden zuerst einfache Modelle, dann wurden sie immer aufwendiger: Dresdener Frauenkirche, Mannheimer Wasserturm, Nürnberg und Kloster Lorsch. Davon haben auch die Verwandten etwas: Sie erhalten zu Weihnachten Fotos des neuesten Schwibbogens als Postkartengruß.

Fotos spielen auch beim Bau eine Rolle: Sie dienen dem Holzhandwerker als Vorlage – oft sind es alte Aufnahmen. Für große Teile verwendet Kränzler Fichten- und Tannenholz, für die Figuren Linde. Die diffizile Tätigkeit mag er am liebsten, zum Beispiel ein nur einen Zentimeter großes Kind samt drei Millimeter hohem Hund anzufertigen. Vor fünf Jahren war Walter Kränzler sogar in der Gewerbeschule in Seiffen, um bei einem Sommerkurs seine Kenntnisse zu verfeinern. Seine Tochter Dunja erklärt: „Die Figuren erzählen alle eine Geschichte.“ Und die ist manchmal lustig anzuschauen wie beim Betrunkenen, der sich an einer Laterne festhält.

Das braucht Zeit und handwerkliches Geschick. Das hat Walter Kränzler schon beruflich gehabt: Der Schlossermeister war auch als Fernmeldetechniker und zuletzt als Meister bei der Stadt Viernheim im technischen Bereich tätig. Als sich seine Frau Helga an ihrem 50. Geburtstag darüber beklagte, dass sie nie ein Puppenhaus besessen hatte, bastelte Walter Kränzler ihr eines: Einen halben Quadratmeter groß, aufklappbar und mit Beleuchtung.

Über seine Schwibbogen sagt der Feudenheimer: „Verkauft wird nichts.“ Aber verschenkt: Die Stadt Lorsch möchte gern das Exemplar haben, dass das dortige Kloster zeigt. Für Ende des Jahres ist die Übergabe geplant. Und bis dahin arbeitet der 77-Jährige an seinem nächsten Projekt. Was es wird, bleibt sein Geheimnis, doch eins steht fest: Das große Ensemble soll wie die anderen zu Weihnachten an einem Fenster des Familienhauses ein wenig Licht in die dunkle Jahreszeit bringen.

