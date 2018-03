Film „Licht“ aus Österreich im Cinema Quadrat

Anzeige

Wien 1777: Die seit früher Kindheit blinde Pianistin und Sängerin Maria Theresia Paradis (Maria Dragus), genannt Resi, soll vom berühmten, aber auch umstrittenen Arzt Franz Anton Mesmer geheilt werden – mittels der von ihm entwickelten Magnetismus-Kur. Doch die junge Musikerin erlangt ihr Augenlicht, verliert im Laufe der Behandlung aber ihre künstlerische Gabe. Das Cinema Quadrat zeigt den Film „Licht“, der fünf Filmpreise in Österreich gewonnen hat. Für die Vorstellung am Karfreitag, 19.30 Uhr, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Cinema Quadrat“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan