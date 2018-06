Film über das Thema Leukämie

Anzeige

„Kamera läuft!“ – die zwölfjährige Leonie Mendler hat eine Filmklappe in der Hand: „Akt zwei, Szene 27“ ist darauf zu lesen. Die Schülerin führt Regie bei dem Film „Himmelstürmer“, der von der Film-AG der Carlo Schmid Schule ins Leben gerufen wurde. Die Jugendlichen arbeiten dabei mit Mentoren zusammen.

Vor der Kamera schreien sich gerade Niko und Mark, dargestellt von dem zwölfjährigen Mauritz Förster und dem 18-jährigen Simon Dressler, an. Mark stürmt aus dem Raum und wirft die Tür mit einem Knall hinter sich zu. Der Film handelt von dem an Leukämie erkrankten Niko, der sich im Laufe der Geschichte mit dem Draufgänger Mark, der Sozialstunden ableisten muss, anfreundet. Beide wollen Pilot werden – bei dem einen hapert es an der Motivation, dem anderen steht seine Krankheit im Weg.

Zwölfjährige gibt Anweisungen

„Ich schaue, was die Schauspieler machen, kontrolliere, ob die Bilder gerade sind, und gebe Einschätzungen ab“, erzählt Nachwuchs-Regisseurin Leonie Mendler. Ricardo Ibba, der den Vater von Niko spielt, fragt Leonie um Rat: „Welches Outfit soll ich anziehen? Lieber das graue T-Shirt oder ganz in Braun?“ Leonie rät ihm zu der Kombination mit grau. „Ich finde Filmdrehs immer spannend, egal welches Thema. Diese Geschichte ist ernster, das wird aber aufgelockert durch die gute Stimmung im Team“, sagt Leonie. Für Schauspieler Simon war es am Anfang etwas schwierig, sich in die emotionalen Szenen der Geschichte einzufinden. „Wenn man die Szene aber drei oder vier Mal gemacht hat, fängt es an zu brodeln, und ich komme in Stimmung.“