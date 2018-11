Film über Natur als Anlageobjekt

Der Umweltschutzverein Ökostadt Rhein-Neckar zeigt am morgigen Donnerstag um 19 Uhr den Dokumentarfilm „Banking Nature: Natur – Spekulationsobjekt mit Zukunft“. Einlass ist im Mannheimer Umweltzentrum (Käfertaler Straße 162) ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Nach Angaben von Ökostadt berichtet der Film von Dennis Delestrac und Sandrine Feydel aus dem Jahr 2015 über eine besorgniserregende Entwicklung: das Interesse der globalen Finanzbranche an der Natur als Anlage- und Spekulationsobjekt. „Als wäre es nicht schon beängstigend genug, wenn bestäubende Insekten wie Wildbienen und Nachtfalter selten werden“, so die Umweltschützer. Gleichwohl steige damit der „Marktwert“ dieser Tiere: „Alles, was selten ist und deshalb einen hohen Wert hat, ist für die Finanzbranche von Interesse.“

Der Film frage, welche Konsequenzen es habe, wenn Banken natürliche Ressourcen in Besitz nähmen, mit ihnen spekulierten und Natur in ein Finanzprodukt umwandelten. „Lässt sich Natur so tatsächlich schützen, wie Banken und Unternehmen glauben machen wollen und vielleicht auch wirklich glauben, oder wird ihr Verschwinden eher beschleunigt?“, fragt Ökostadt. sma

