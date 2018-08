Anzeige

Das Sommerrätsel ist mit einem 23-teiligen Koloss gestartet. Wer alle Fragen in der ersten Woche beantworten konnte, der bekam nur eine richtige Lösung – egal, wie viel Stadt, Land und Bund zahlen: den Nationaltheaterzuschuss. Die Rätselteile eins und zwei hatten ihre Tücken, die aber mehr als 1600 Teilnehmer aus Mannheim und der Region gut meisterten.

Los ging es am Montag mit den Krankenhäusern der Quadratestadt. Gefragt war aber nicht medizinisches, sondern vor allem regionales Fachwissen. So zeigte das große Aufmacherbild eindeutig das Theresienkrankenhaus. Dass der Name im Bild zu sehen war, verriet nichts, denn wir fragten nach dem Heiligen Vinzenz. Nach ihm ist der Freiburger Orden benannt, dessen Barmherzige Schwestern das Theresienkrankenhaus neun Jahrzehnte getragen haben, bevor ab 2019 die Barmherzigen Brüder Trier als neuer Gesellschafter einsteigen. Um Mannheims Nachbarstadt drehte sich die nächste Frage, die lautete: Zu welcher Universität gehört die Medizin-Fakultät der Quadratestadt? Nicht nur Studenten wussten es: Es ist natürlich Heidelberg.

Gewinner der ersten Woche Beim Sommerrätsel verlosen wir jede Woche fünf Buchgutscheine – im Lostopf sind alle Teilnehmer, egal ob ihre Antworten per E-Mail, Telefon oder Postkarte kamen. Jeder, der ein Lösungswort einreicht, kommt in die Ziehung der drei Hauptgewinne. In der ersten Woche haben einen Buchgutschein gewonnen: Ursula Muschelknautz, Mannheim; Traude Müller, Lampertheim; Karin Weidenauer, Mannheim; Lisa Hänsel, Ladenburg; Dietmar Mantar, Ludwigshafen. ena

Bevor die letzten zwei Fragen doch ein wenig medizinische Kenntnisse erfordern, suchten wir nach einem sozial engagierten Mannheimer Fabrikanten, der mit dem Diakonissenkrankenhaus in Verbindung steht: Sein Name lautet Heinrich Lanz. Mit dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) und seinem Fachgebiet, nämlich der gesuchten Psychiatrie, und dem Begriff Spital, der noch in der Schweiz geläufig ist für Krankenhaus, ließ sich der erste Teil des Lösungswortes zusammenbekommen.