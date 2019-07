Filmgenuss auf Rädern

Sich sportlich betätigen und als Belohnung einen Film unter freiem Himmel anschauen – das bietet die Stadt Mannheim in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) an insgesamt sechs Terminen zwischen Freitag, 19. Juli, und Freitag, 23. August, beim Fahrradkino. Von einem gemeinsamen Treffpunkt aus startet das mobile Kino per Radtour zum jeweiligen Veranstaltungsort, wo anschließend der Film gezeigt wird. Die Filme starten immer mit Einbruch der Dunkelheit. Tickets gibt es für drei Euro nur am jeweiligen Treffpunkt. Weitere Informationen sind unter www.vrn.de/mobile-cinema und www.monnem-bike.de zu finden. val

