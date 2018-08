Finale in der Tennis-Bundesliga: Grün-Weiss gegen Köln

Anzeige

Saisonabschluss am Neckarplatt, am Sonntag, 12. August, empfängt der Tennis-Bundesligist Grün-Weiss Mannheim den KTHC Stadion Rot-Weiss Köln. Letztes Spiel bedeutet auch: Die Entscheidung der Saison fällt spätestens jetzt am Wochenende. Wird Grün-Weiss Deutscher Meister? „Mehr Spannung geht nicht, mehr Tennis auf Weltklasse-Niveau für die Zuschauer auch nicht“, verspricht der Verein. Spielbeginn ist um 11 Uhr auf der Anlage von Grün-Weiss am Neckarplatt in Feudenheim. Für das Bundesliga-Finale verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Tennis“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan