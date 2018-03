Finanzierung von Jugendarbeit

Anzeige

Mannheim.Jugendverbände und -vereine engagieren sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl. Dennoch bedarf es finanzieller Mittel, um die Arbeit professionell zu halten. Doch wie kommen Verbände an Geld zusätzlich Mitgliedsbeiträgen und Spenden? Dazu bietet der Stadtjugendring am Montag, 26. Februar, von 18 bis 20 Uhr einen Informationsabend im Jugendkulturzentrum forum, Neckarpromenade 46, an. Wolfgang Antes, Geschäftsführer der Jugendstiftung Baden-Württemberg, stellt die Finanzierungsmöglichkeiten der Jugendstiftung ebenso vor wie die Finanzierungsdatenbank im Jugendnetz, die einen Überblick über Fördertöpfe, Ausschreibungen und Stiftungen bietet. Wer schon eine Projektidee im Kopf hat, kann sich an diesem Abend Hilfestellung und kompetente Beratung erhalten, heißt es. Der Fortbildungsabend ist kostenlos, eine Anmeldung aber erforderlich. Der Anmeldeflyer ist auf der Webseite des Stadtjugendrings abrufbar: http://bit.ly/2HrTf4Z.