Firma aus Österreich baut die Seilbahn der Buga 2023

Mannheim.Die Firma Doppelmayr aus Österreich wird die temporäre Seilbahn der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim bauen und betreiben. Sie soll rund acht Millionen Euro kosten und während der Buga bis zu 2800 Personen in der Stunde befördern. Das gab die Stadt am Donnerstag bekannt. Doppelmayr sei Weltmarktführer im Seilbahnbau, heißt es in der entsprechenden Mitteilung.

Die Buga wird vom 14. April bis zum 8. Oktober 2023 in der Quadratestadt ausgerichtet. Während dieser Zeit soll die Seilbahn die beiden Ausstellungsgelände Spinelli und Luisenpark verbinden. Über zwei Kilometer lang soll sie werden und fast über den kompletten Grünzug Nordost reichen. Sie soll bis zu 2800 Personen pro Stunde in insgesamt 65 Kabinan à zehn Plätzen befördern. Die Fahrtzeit soll rund acht Minuten betragen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2022 geplant, die Bauzeit beträgt rund ein Jahr. Die Kosten werden auf etwa acht Millionen Euro geschätzt.

Die Vergabe fand im August 2020 statt. Doppelmayr ist eines von zwei Unternehmen, das sich auf das zweistufige, europaweite Ausschreibungsverfahren beworben hat. Das Unternehmen wurde 1893 in Wolfurt (Vorarlberg) gegründet, wo die Doppelmayr/ Garaventa-Gruppe auch heute noch ihren Hauptsitz hat. Das Unternehmen plant und produziert neben Umlauf-, Pendel-, fixgeklemmten und kuppelbaren Seilbahnen auch Erlebnisbahnen, Materialbahnen, Hochregallagersysteme, Parkhaussysteme, Langstrecken-Stetigförderer und Cable Liner, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir freuen uns, dass wir auf dem visionären Experimentfeld der BUGA 23 in Mannheim die Seilbahn als nachhaltige Mobilitätslösung präsentieren dürfen und den Besuchern dieses urbane Verkehrsmittel erlebbar und begreifbar machen können“, erklärt Günter Troy, stellvertretender Projektleiter, Doppelmayr Seilbahnen.

