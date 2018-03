Firmen sind zufrieden

Anzeige

Die dreitägige Messe für Arbeitsplätze sowie Aus- und Weiterbildung „Jobs for Future“ hat nach dem letzten Tag eine geringere Besucherzahl als noch im Jahr zuvor verzeichnet. So kamen in diesem Jahr, laut Bilanz des Veranstalters Mannheimer Ausstellungs GmbH, 41 838 Jobinteressierte. Das sind in etwa 2000 weniger als 2017. Der Großteil der Besucher stamme aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Aber auch aus dem Raum Mainz/Wiesbaden, Frankfurt, Landau, Freiburg, Karlsruhe, Tauberbischofsheim, Heilbronn und aus dem Rheinland seien die Menschen angereist gekommen.

Aussteller wollen wieder kommen

Insgesamt fällt die Bilanz jedoch sehr positiv aus. So heißt es: „Die Aussteller lobten die Messe als Plattform, um über ihre Berufe aufzuklären.“ Personaler würden immer wieder die Erfahrung machen, dass Bewerber im persönlichen Gespräch einen deutlich besseren Eindruck hinterließen, als bei der schriftlichen Bewerbung vermutet. Bei einer Umfrage, die der Veranstalter durchgeführt hat, gaben alle der befragten Aussteller an, die Messe im kommenden Jahr wieder zu begleiten.

In diesem Jahr seien mehr Erwachsene mit Interesse für eine Weiterbildung auf der Messe zu Gast gewesen. Das haben das Regionalbüro für berufliche Fortbildung sowie die Handwerkskammer, die Agentur für Arbeit und die Industrie- und Handelskammer vermeldet. An zahlreichen Ständen hätten Geflüchtete nach Möglichkeiten gesucht, ihre Kenntnisse unter Beweis zu stellen und Arbeit zu finden. jor