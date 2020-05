Firmenlauf findet im Herbst statt

Der Bauhaus-Firmenlauf findet nicht wie geplant am 27. Juni statt, sondern wird auf den Herbst verschoben. „Gemeinsam an der Startlinie stehen und sich gegenseitig anfeuern, ist unter den aktuellen Umständen nicht möglich und nicht sinnvoll“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters n plus sport. Das Rennen durch die Innenstadt, an dem im vergangenen Jahr rund 2500 Läufer teilnahmen, sei nun auf den 14. Oktober terminiert – „unter Vorbehalt behördlicher Genehmigungen“ lautet die Einschränkung in der Mitteilung.

„Wir hoffen sehr, dass wir mit der Terminverschiebung die Veranstaltung im Herbst realisieren können, um unseren Teilnehmern doch noch ein schönes Erlebnis zu schenken“, sagte Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der Agentur laut Mitteilung. „Dennoch bleibt natürlich eine große Ungewissheit, ob in diesem Jahr überhaupt noch Großevents möglich sein werden.“

Startzeiten werden entzerrt

Vieles solle auch im Herbst gleich bleiben, heißt es weiter im Schreiben. Auf die Teilnehmer warte eine fünf Kilometer lange Laufstrecke durch die Innenstadt – musikalisch umrahmt von einem DJ und einer Samba-Band. Auch virtuell kann man an dem Rennen teilnehmen. Geplant wird derzeit, die Menschenmenge zu verringern, indem Startkorridor-Zeiten verlängert und zusätzliche Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. Die bisherigen Anmeldungen für den Firmenlauf würden für den 14. Oktober übernommen werden, heißt es weiter. Ansonsten könnten sich Interessierte auch weiterhin im Internet anmelden. Die Gebühr beträgt 16 Euro, Anmeldeschluss für den neuen Termin ist der 25. September. soge

