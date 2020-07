Mannheim

Flächenbrand am Neckar

Zu einem größeren Flächenbrand ist es am späten Montagnachmittag an der Neckarwiese in Mannheim gekommen. Auf einer Grünfläche zwischen dem Neckar und der Inselstraße geriet zunächst ein Heuballen in Brand, der schnell auf eine Fläche von 300 Meter Länge übergriff.